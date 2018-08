Emanuele, da Roma a Treviso per operarsi: era sordo, ora torna a sentire con l'orecchio artificiale

di Mauro Favaro

TREVISO - Da Roma a Treviso per tornare a sentire i suoni e le parole. La storia di Emanuele, 13enne che vive con la famiglia nella capitale, arrivato a essere praticamente sordo, ha del miracoloso. Il miracolo, a livello scientifico, è stato compiuto dai medici dell'ospedale di Treviso che sono riusciti a ridonargli l'udito attraverso l'installazione di un impianto cocleare: una sorta di orecchio artificiale, collegato al nervo acustico, in grado di ripristinare le capacità di sentire i suoni e i rumori del mondo. Il giovane è stato operato in luglio da Daniele Frezza, direttore dell'unità Chirurgia dell'orecchio, in collaborazione con Cosimo De Filippis, primario di Audiologia di Treviso.