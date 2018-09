Addio piccolo Riccardo, ucciso a un anno da una malattia rara

di Claudia Borsoi

FARRA DI SOLIGO - «Come un fiore sei sbocciato, ma proprio come un fiore troppo presto hai perso i tuoi petali e sei volato via». Quel fiore era il piccolo, nemmeno un anno di vita. Il suo sorriso ha brillato fino all'ultimo. Poi una rara malattia genetica che gli era stata diagnosticata intorno a Natale lo ha strappato alla vita. E domani, mercoledì giorno in cui avrebbe spento la sua prima candelina, papà Davide e mamma Sara Berti, insieme ai nonni, alla bisnonna, agli zii e ai tanti che lo hanno amato, dovranno invece accompagnare il loro Riccardo nel rito funebre.Una piccola bara bianca per quel bimbo che in questi mesi di vita, sebbene troppo pochi, ha saputo lasciare un segno indelebile. Tutti lo ricorderanno sorridente e per il bene che ha donato ai suoi giovani genitori, messi alla prova ma che con forza hanno lottato, e ai tanti che gli hanno voluto bene.