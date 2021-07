CASTELFRANCO - Nicolò Martin non riceverà lo Zolgensma: per i medici italiani è troppo debole per essere sottoposto alla cura salvavita. A metterlo nero su bianco sono stati proprio loro, i dottori padovani che in questo anno e mezzo di vita si sono presi cura di lui cercando una soluzione per combattere la Sma 1, malattia rara e degenerativa di cui Nicolò soffre da pochi mesi dalla nascita. Una dichiarazione scritta e consegnata ai legali...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati