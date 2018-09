Bimbo di 3 anni smarrito dal papà alla stazione: lo salvano i turisti

di Alberto Beltrame

TREVISO - Zompettava disorientato in via Venier, a due passi dalla stazione dei treni. Era disorientato, impaurito e infreddolito. E non portava nemmeno le scarpine. Sono stati due turisti australiani i primi ad avvistare quel bimbo, tre anni appena, sul margine della carreggiata. Fosse sbucato sulla strada, sarebbe stato di sicuro investito da una macchina. Il piccino era tutto solo e di certo non era in grado, considerata l'età, di badare a sé stesso. Così i due turisti hanno fatto l'unica cosa che potevano fare:...