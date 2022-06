Bimba di 2 anni azzannata al volto dal cane di famiglia: soccorsa con l'elicottero

REVINE LAGO - Bimba di 2 anni azzannata al volto dal cane di famiglia, un esemplare di grossa taglia. L'incidente è avvenuto oggi, 28 giugno, a Revine Lago, in via Grava. La piccola è stata tempestivamente soccorsa dal 118 e trasportata in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Fortunatamente le sue cndizioni non sembrano gravi. A lanciare l'allarme, poco dopo le 17, è stata la mamma che era insieme a lei e che non è riuscita a impedire l'attacco. Sull'episodio indagano ora i carabinieri.