VALDOBBIADENE - A 7 anni si sente male in piscina, mentre è in vasca nella struttura di Valdobbiadene. Bagnini e istruttori se ne accorgono subito e scatta la macchina dei soccorsi, con tanto di elisoccorso inviato al polo natatorio di via Massimiliano Kolbe perché all'inizio c'era forte preoccupazione per le condizioni della piccola. Condizioni che poi, fortunatamente, si sono rivelate meno gravi di quello che si pensava. Con grande sollievo di tutti i presenti e soprattutto dei famigliari della bambina. La chiamata al 118 è scattata poco dopo le 15.30: una bimba si era sentita male mentre era in acqua. L'ambulanza del Suem si è precipitata lì a sirene spiegate e dal Ca' Foncello di Treviso si è alzato in volo anche l'elicottero di Treviso Emergenza. Lo staff della struttura natatoria si è accorto subito che qualcosa non andava: la bimba sembrava svenuta. L'hanno soccorsa e le hanno prestato subito le prime cure per poi affidarla alle mani esperte dei soccorritori del 118. La piccola è stata caricata a bordo dell'ambulanza diretta all'ospedale di Conegliano. L'elicottero di Treviso Emergenza è rientrato dunque senza feriti al Ca' Foncello di Treviso: l'intervento è stato infatti annullato visto che il quadro clinico della piccola era molto meno allarmante del previsto.

Una volta arrivata al pronto soccorso, la piccola paziente è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso per escludere che dietro quello che sembra un mancamento improvviso ci sia qualcosa di più serio. «Non è successo niente di grave» - rassicura la mamma, finalmente sollevata dopo il forte spavento. Un sollievo condiviso anche dal sindaco Luciano Fregonese. Il primo cittadino, tempestivamente informato dell'emergenza, si è recato personalmente in piscina per sincerarsi della situazione: «Non è successo nulla di grave. E questa è la cosa più importante».