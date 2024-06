Lite tra coniugi, la bimba finisce in comunità. La mamma: «Mi hanno tolto mia figlia perché la porto a teatro»

TREVISO - «Mi hanno portato via mia figlia. I servizi sociali hanno deciso che la mia Lucia (nome di fantasia per proteggere la minore) non poteva continuare a vivere con me perchè la porto all’opera, a concerti di musica classica, a spettacoli teatrali per adulti, sostenendo che tali eventi sarebbero indicati per una ragazzina un po’ più grande, delle scuole superiori. Mentre mia figlia frequenta la prima media. Da tre giorni (da giovedì) è in una comunità della provincia. Non posso parlarle e nemmeno sentirla per telefono. Posso mandare una mail attraverso la scuola ma all’ultima, in cui la incoraggio, non mi ha mai risposto». E poi, continua: «Compirà 12 anni, il 7 giugno prossimo. Ho ottenuto di poter pranzare con lei, insieme alle due dottoresse che stanno seguendo il caso, per una sola ora. Sono disperata».

IL DOLORE

A parlare è la mamma di Lucia. Dietro la decisione assunta dal giudice del tribunale civile c’è una storia tutt’altro che semplice. Che vede contrapposti due genitori, sia in sede civile, dove si sta trattando del divorzio. Che in sede penale. Nel corso del divorzio tra i due genitori, emerge la denuncia della minore per comportamenti non proprio urbani da parte del padre nei suoi confronti. Il diritto di visita del padre alla figlia viene sospeso. Mentre la bambina viene sentita in audizione protetta ma, alla fine, il giudice dell’udienza preliminare decide di chiedere l’archiviazione di tutte le accuse. L’avvocato penalista che segue la mamma di Lucia ha deciso di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione e l’udienza è fissata per la fine di giugno.

I DUE PROCESSI

Mentre il procedimento penale prosegue, va avanti anche quello civilistico per il divorzio giudiziale. Cosa succede nelle more del procedimento? Il giudice civile decide di affidarsi alla perizia di un Ctu, il consulente tecnico nominato dal tribunale. Con il quesito di verificare l’idoneità genitoriale e la finalità di individuare il percorso migliore per la minore. Emerge che la ragazzina frequenta un istituto privato con profitto. È una studentessa diligente e attenta che ha un buon rapporto anche con i compagni. La ragazzina è anche una sportiva a livello agonistico e suona uno strumento. A questo si aggiunge l’analisi dei servizi sociali dell’Usl. Nella conclusione, si legge: «Si ritiene di dover proseguire con l’intervento psicoeducativo a casa al fine di raccogliere altri elementi di valutazione e di generare un cambiamento nella relazione madre-figlia. È stata contattata la comunità che ha comunicato di avere un posto libero per accogliere la minore». Il giudice decide così, con provvedimento, l’allontanamento della minore dalla mamma che viene considerata “condizionante”.

L’avvocato civilista si oppone, ma l’opposizione viene rigettata. Il legale presenterà memoria il 20 giugno e allegherà la perizia psichiatrica di parte a cui si è sottoposta la donna che esclude un suo “vizio manipolatorio”.