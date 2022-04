Biliardo, sfida tra i 200 migliori campioni d'Europa a Quinto di Treviso

TREVISO - Il biliardo torna protagonista a Treviso. Da sabato 30 aprile a lunedì 2 maggio, al BHR Hotel di Quinto in Via Postumia Castellana, andrà difatti in scena l'annuale “Dynamic Billard Treviso Open”, torneo molto atteso a cui parteciperanno i più grandi giocatori d'Europa. Per l’occasione sono già 200 i giocatori ad oggi annunciati, per un dato che rende la kermesse ad ingresso libero e gratuito (ad eccezione delle finali, su prenotazione scrivendo a press@epbf.com) una delle più importanti della serie di sei eventi dell’Euro Tour 2022. Un risultato prestigioso raggiunto grazie anche alla presenza di alcuni dei più grandi nomi del panorama del biliardo europeo visto che ben 17 degli attuali Top 20 dell'Euro Tour si sfideranno per la vittoria ed il montepremi complessivo di 45mila euro (di cui 6mila al vincitore, oltre a 550 punti della classifica del Tour).

Tra questi ci saranno atleti del calibro dei polacchi Wiktor Zielinski (vincitore degli ultimi due eventi dell'Euro Tour) e Wojciech Szewczyk (recentemente incoronato campione del mondo a 10 palline), dello spagnolo numero 1 in classifica Francisco Sanchez Ruiz e della superstar tedesca Joshua Filler. Ci saranno poi anche 38 giocatori italiani, tra cui il celebre veterano Fabio Petroni, Daniele Corrieri e Francesco Candela. Tutti saranno in gioco nella versione a 9 palline in un formato a doppia eliminazione (fino ad arrivare a 32 concorrenti) e poi a eliminazione diretta fino al traguardo. Nello specifico, tutte le partite sono gare a 9 rastrelliere con pause alternate e, oltre ai punti della classifica del Tour, il Treviso Open porterà in dote anche i punti della classifica mondiale per il sistema recentemente implementato e gestito da Matchroom Sport. Insomma, un ulteriore ed importante incentivo per i giocatori che si esibiranno al BHR Hotel.