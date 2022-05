Banca della Marca porta gli utili a 17,8 milioni (+65%) e conferma Sonego alla presidenza

ORSAGO – L’assemblea dei soci di Banca della Marca, istituto di credito cooperativo del Gruppo Iccrea con sede a Orsago e 48 filiali nelle province di Treviso, Venezia e Pordenone, ha approvato all’unanimità dei 1269 votanti il bilancio di esercizio 2021. Un bilancio da record per la Bcc trevigiana - si legge in una nota dell'istituto -, che evidenzia un netto miglioramento degli indici patrimoniali e un supporto prezioso alle famiglie e alle imprese del territorio, garantito durante tutto il biennio pandemico e ripagato dalla crescente fiducia da parte dei clienti e dalla partecipazione della base sociale. In crescita a 17,8 milioni di euro (+65%) anche gli utili. Rinnovato anche il cda, con la conferma di Loris Sonego alla presidenza.

APPROFONDIMENTI ORSAGO Banca della Marca allarga gli orizzonti e apre sei filiali:...

In crescita i mutui e i crediti a sostegno del territorio - La banca presenta al 31 dicembre 2021 un attivo di bilancio di 3,9 miliardi di euro, contro i 3,4 miliardi di euro di dicembre 2020 (+15%). I crediti netti al territorio (famiglie, imprese) si attestano a 1,67 miliardi di euro, in aumento di 55 milioni (+3,5%) rispetto a fine 2020). In particolare, Banca della Marca ha registrato una netta crescita dei mutui residenziali: nel 2021 sono stati erogati nuovi mutui ipotecari per circa 132 milioni di euro, a fronte di circa 88 milioni di euro nel 2020.

Il credito deteriorato è stato ridotto di 235 milioni negli ultimi tre anni. La raccolta è in aumento di 491 milioni: le masse complessivamente amministrate per conto della clientela – raccolta diretta, amministrata e risparmio gestito – ammontano a 4 miliardi di euro, in aumento di 491 milioni di euro rispetto al 2020 (+13%). Sul fronte della raccolta diretta, che ha raggiunto un volume prossimo ai 3 miliardi di euro, continua la crescita di Banca della Marca a tassi superiori alle medie di mercato, a conferma della grande fiducia che i risparmiatori ripongono nell’istituto: rispetto al 2020, l’incremento è stato di oltre 400 milioni (+ 17%).

«Negli ultimi tre anni il nostro istituto ha rilevato tassi di incremento della raccolta superiori alle medie di mercato – commenta Loris Sonego, presidente di Banca della Marca –. Nel 2021, pur con i vincoli imposti dalla pandemia, abbiamo svolto ogni attività a pieno regime, supportando l’economia locale ed erogando la totalità del credito a favore di famiglie e imprese del territorio». Sonego è stato confermato alla presidenza per il prossimo triennio. Gli altri componenti del cda sono Antonio Bonotto, vicepresidente, e poi Sonia Bettiol, Paolo Ceolin, Michele Dufur, Piero Marcolin, Gianpiero Michielin, Andrea Miotto, Amerino Rasera, Laura Soldà, Maurizio Valle.