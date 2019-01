Studente sul bus senza biglietto. Scoperto, pesta il controllore

di Fulvio Fiofretti

Studente colpisce con unil: ancora violenza sui. Ilè stato messo ko tecnico sul pullman da un giovane passeggero,, trovatodopo un controllo sulla linea 120, Treviso – Vittorio Veneto della Mom. Il giovane, già conosciuto per le sue intemperanze dalle forze dell’ordine, non ha trovato di meglio che colpire con un pugno il controllore F.P. cinquantenne residente nel vittoriese, che lo aveva fermato in attesa dei controlli e della identificazione da parte delle volanti del commissariato. Il controllore dell’azienda di trasporti della Marca è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso di Conegliano dove è stato refertato e ha presentato denuncia per percosse contro il giovane che lo ha colpito.