Mezza Europa in bici per 5 amici: 1200 km per unire due "Muri"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Sei giorni in bicicletta per unire Italia e Belgio: 1.200 chilometri, attraverso l'Europa, per collegare idealmente due Muri -Ca' del Poggio e Grammont- che rappresentano la storia del grande ciclismo. La sfida è lanciata: cinque trevigiani, tutti in forza alla Squadra Fortissimi, partiranno sabato 18 agosto da San Pietro di Feletto e, in sei giorni e altrettante tappe, pedaleranno sino ad arrivare in Belgio. Piero Chiesurin, di Sernaglia della Battaglia, Andrea Michelet, di Conegliano, Andrea Miozzo, di Pieve di...