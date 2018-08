Bici a terra sul ciglio della strada: nel fosso scopre il cadavere di un uomo

ZERO BRANCO - Esce di casa verso le 10 e nota una bicicletta a terra sul ciglio della strada in via San Zuane, a Scandolara di Zero Branco. Si ferma incuriosito e va vedere come mai: nel fossato trova il cadavere di G.S., pensionato, morto probabilmente per un malore. Sul posto 118, Vigili del fuoco e carabinieri. La salma è stata trasportata in obitorio a disposizione del magistrato.



