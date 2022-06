Incendio nel piazzale esterno della ditta Reflex, in fiamme 500 pannelli solari: possibile dolo

BIANCADE - Incendio alla ditta Reflex: non si esclude il dolo. In fiamme questa notte, 9 giugno, circa 500 pannelli solari dismessi nel piazzale esterno della ditta Reflex spa di Biancade. Danni parziali ai materiali ma alta colonna di fumo. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco di Treviso con un intervento durato diverse ore. Sul posto anche i carabinieri di Roncade con il comandante che ha allertato l'Arpav per le verifiche sull'area. Danneggiamenti parziali ai pannelli solari, non è stato intaccato il capannone della ditta e non ci sono stati feriti. Le forze dell'ordine sono al lavoro per comprendere le ragioni dell'incendio, non si esclude al momento l'ipotesi del dolo.