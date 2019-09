CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MASER (TREVISO) - Si era fermato a bere un spritz, un bicchiere in compagnia degli amici, al bar trattoria Martignago da Ismene a Maser, lungo la strada che porta a Cornuda, quando è improvvisamente sbiancato in volto e senza riuscire a dire una sola parola si è accasciato a terra ai piedi del bancone, stroncato da un infarto. È morto così, ieri, intorno alle 18, il 59enne, di. Una tragedia alla quale hanno assistito impotenti, quasi senza poter fare nulla le persone, almeno una ventina, che hanno assistito al malore che non ha dato scampo al 59enne, una persona conosciuta e apprezzata nel Montebellunese.