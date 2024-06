MONTEBELLUNA (TREVISO) - Accanto a Fausto e Tecla, Luigia e Dionisio, c'è anche lui: Silvio. Che, nello specifico, non indica il nome di qualche nonno montebellunese scomparso in tempi più o meno recenti. Ma di un anziano fuori dal comune, da qualunque angolatura lo si guardi: si tratta infatti di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno 2023. È per lui che un Montebellunese ha chiesto, e pagato, una Messa alla parrocchia del Duomo. Una scelta che, al di là delle singole ideologie e opinioni, è a dir poco curiosa. E che non può non aver stupito lo stesso Prevosto Don Antonio Genovese. Finora, infatti, la richiesta forse più curiosa che aveva ricevuto riguardava una Messa per Little Tony. Che, peraltro, è cittadino onorario di Montebelluna e in città vanta tante persone che lo ricordano con affetto e lo hanno conosciuto di persona. Per Berlusconi la situazione è, almeno in parte, diversa. «Non so chi abbia ordinato la Messa - dice il prevosto Don Antonio- noi troviamo semplicemente la busta con la richiesta e l'offerta». Che, in questo caso, riguarda appunto il Cavaliere per eccellenza.

Mercoledì 12 alle 18.30 in Duomo si pregherà per Silvio, ad un anno giusto giusto dalla scomparsa. E chissà se il richiedente è un attivista di Forza Italia o qualche fan semplicemente colpita dal fascino di Berlusconi. O, ancora, un fedele convinto che il cavaliere abbia particolare bisogno di preghiere. E il prevosto pensa proprio alle "parole dell'arcivescovo di Milano: ora è un uomo davanti a Dio...e ha bisogno, come tutti, della Sua misericordia".

Berlusconi ha di certo segnato con la sua presenza un lungo periodo della storia d'Italia, politica e non solo, vantando quasi vent'anni di presenza ininterrotta nelle due camere, dall'aprile 1994 al novembre 2013. Non solo. Dopo le varie vicissitudini giudiziarie, tornato candidabile nel 2018, fu eletto parlamentare europeo alle elezioni europee del 2019. Poi, alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 si è candidato nel collegio uninominale di Monza, venendo rieletto in Senato dopo nove anni di assenza e restandoci fino alla morte, avvenuta il 12 giugno 2023.