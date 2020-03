ODERZO - Triste notizia per il Nordest politico e non: è morto Giuseppe Bepi Covre, ex sindaco di Oderzo e parlamentare della Lega: era malato da tempo, ma lo ha stroncato il coronavirus a 69 anni.

Era nato a Oderzo il 3 aprile del 1950. Con Giorgio Lago fu fra gli ideatori del Movimento dei sindaci. Ultimo aggiornamento: 20:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA