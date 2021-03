Prosciugati nella notte tremila litri di gasolio dai Tir in sosta nell'area autostradale

RONCADA - Maxi furti di gasolio in autostrada: nella notte prosciugati i serbatoi di 6 Tir. Triste risveglio questa mattina per i conducenti dei mezzi pesanti che avevano parcheggiato nell'area di sosta di "Roncade est", lungo l'autostrada A4. Nella notte la banda di ladri si è messa al lavoro, prosciugando i serbatoi di 6 mezzi pesanti. Complessivamente sono stati rubati circa 3 mila litri di gasolio. La scoperta è stata fatta solo stamattina verso le 6 quando i camionisti si sono svegliati per rimettersi alla guida. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia autostradale di San Donà di Piave che hanno raccolto le denunce e avviato le indagini. Purtroppo i furti nelle aree di sosta o nelle stazioni di servizio autostradali non sono nuovi.

