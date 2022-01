CORNUDA - I Bengala fire entrano nella famiglia della Kashmir music. E' arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, 13 gennaio, l'annuncio che Cornuda e non solo attendevano da settimane. Il gruppo musicale che si è classificato terzo a X Factor ha sottoscritto un accordo con la nota agenzia fiorentina. «Siamo entusiasti -è stato il messaggio su Facebook dei quattro musicisti- di annunciare finalmente il nostro ingresso nella famiglia Kashmir music. Poter lavorare in una realtà giovane e rock'n'roll è una figata, e noi siamo certi di poterci esprimere a pieno in quest'ambiente. A proposito, in quali città vorresti vederci live?».

IL TOUR

La notizia dell'ingresso nella famiglia Kashmir rappresenta infatti la premessa ad un'altra ancor più importante. La prossima settimana, infatti, dovrebbero essere annunciate le date del tour, che partirà in primavera, all'incirca a metà aprile. Una serie di concerti, a distanza ravvicinata l'uno dall'altro, porterà infatti Mattia Mariuzzo (Mario), Andrea Orsella (Orso), Davide Bortoletto (Borto) e Alexander Puntel (Lex) in giro per l'Italia. Il problema covid ha suggerito invece di evitare al momento i palchi di città estere. Indubbiamente, i Bengala sono in ottima compagnia. Di quest'agenzia fanno parte, oltre a Samuel dei Subsonica, giudice nell'edizione 2019 di X Factor, vari gruppi vicini a Manuel Agnelli, giudice che ha sostenuto e preparato i Bengala. In particolare, ci sono i Mutonia, compagni di squadra del gruppo di Cornuda. E non è escluso che si possa concretizzare un sogno espresso dai ragazzi durante X Factor, quello di un concerto a due, dal titolo Bengalonia, nelle città natali dei due gruppi: Cornuda per Bengala, e Ceprano, nel Lazio, da cui vengono i Mutonia.

LA COMPAGNIA

Nell'etichetta compaiono anche nomi noti, da Marlene Kuntz a Paolo Benvegnù, Little peaces of Marmelade, Roberto Angelini. Ma come hanno trascorso l'ultimo mese i ragazzi di Cornuda in attesa della fumata bianca? Si racconta che abbiano continuato assiduamente a suonare nella sala prove, preparando nuove canzoni fra le quali ce ne sarebbe anche una in italiano: una strada che il gruppo potrebbe imboccare dopo il successo ad X Factor dell'esibizione con Francesco Motta, in un'emozionante esecuzione di Del tempo che passa la felicità. E sembra proprio che, a ridosso delle date del tour, almeno un singolo uscirà. Il gruppo è nato e cresciuto a Cornuda, dove nel 2010, ha formato la band. Propone rock'n'roll dal sapore britannico ed ha all'attivo tre singoli, di cui due (Valencia e Amaro Mio) prodotti da Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo. A X Factor i ragazzi si sono distinti per l'energia che trasmettono. Indimenticabile la loro esibizione al Forum di Assago, in una finale in cui hanno emozionato le migliaia di spettatori presenti.