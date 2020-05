Benetton, le società del gruppo verso la richiesta di prestiti garantiti per 2 miliardi di euro

TREVISO - Le società che fanno capo alla famiglia Benetton stanno valutando se chiedere alle banche prestiti garantiti dalla Sace per quasi 2 milliardi di euro. A 1,2 miliardi preannunciati dall'ad di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, in un'intervista al Sole 24 ore, si aggiungono i finanziamenti con garanzia statale ai quali Autogrill, Aeroporti di Roma e la catena di abbigliamento Benetton possono accedere alla luce del crollo delle rispettive attività italiane legato al coronavirus.



Come nel caso di Fca, che di prestiti di tale natura ne ha richiesti per 6,3 miliardi, in base al Decreto Liquidità i finanziamenti ottenibili sono pari, al massimo, al 25% del fatturato consolidato realizzato in Italia. Per Autogrill e Aeroporti di Roma si aggirano sui 250 milioni, per Benetton 150 milioni. Non hanno invece chiesto di accedere ai prestiti a garanzia pubblica, nè prevedono oggi di farlo, altri grandi gruppi come Tim, Essilorluxottica, Pirelli, Brembo, Mediaset e Campari. Ultimo aggiornamento: 17:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA