Un "cecchino" al Benetton: arriva Keatley, l'infallibile regista

di Ennio Grosso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO, 31 anni, giocatore del Munster, apertura ma utilizzabile anche nei ruoli di centro ed estremo, giocherà nella prossima stagione nelle file del Benetton. Il giocatore irlandese è l'Utility Back di cui si vociferava sabato scorso a Monigo in occasione del match contro i Glasgow Warriors, tuttavia non arriverà subito come sembrava, ma appunto per il prossimo campionato. L'arrivo di Keatley è un colpo molto importante per il Benetton, anche perché si tratta di un giocatore con tanta esperienza e che può garantire un'ottima percentuale realizzativa nei calci. Nella sua carriera con il Munster, ha superato l'80% di realizzazione dalla piazzola, è sempre stato considerato un cecchino e non a caso è il secondo marcatore del Munster di tutti i tempi, con 1247 punti realizzati,