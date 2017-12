Benetton: «Manager senza passione né cuore, così la faremo rinascere»

di Elena Filini

TREVISO - «Sarà la nostra rinascita: daremo un futuro a questa azienda, che è il nostro figlio prediletto». Dalla famiglia di Ponzano veneto esce il racconto di un autunno febbrile. In cuie la sorella, 82 e 80 anni, si sono ritrovati a lavorare insieme e immaginare un futuro come neppure a 30 anni erano stati in grado di fare. «». E, garantiscono, contando sul sostegno convinto al loro progetto degli due altri fratelli. Gilberto e Carlo. Tutti uniti, tutti compatti nel riprendersi lo spirito del marchio.«Ora la sfida unica è: un marchio che ha fatto epoca è che sta rischiando di soccombere ad un gestione manageriale senza cuore e passione ». E sono tornati anche alcuni dei collaboratori di allora come Fabrizio Servente, per vent'anni direttore marketing e prodotto del gruppo Benetton, passato in Ermenegildo Zegna per altri 10 anni e poi advisor globale per The Woolmark Company, organizzazione no profit sostenuta dal governo australiano che punta a valorizzare la lana di qualità, proprio la materia prima che serve per il rilancio United Colors...