Benetton rugby, nuova maglia disegnata dallo stilista de Castelbajac

Un claim d'impatto (è ora di ruggire) e, per la prima volta, i cognomi dei giocatori sulla maglia. Ecco le divise del rugby secondo Jean-Charles de Castelbajac. Le nuove maglie scenderanno in campo domani nel derby casalingo contro le Zebre. «Ho sempre amato il rugby e sono nato in una zona della Francia, sud-ovest, dove il rugby rappresenta quasi una cultura spirituale, un modo di essere, di vivere insieme e affrontare le difficoltà della vita uniti attraverso la solidarietà». Così lo stilista spiega il motivo per cui ha accettato con entusiasmo di firmare la terza divisa del Benetton rugby. È la prima volta che crea, accanto alle collezioni del brand, anche la maglia sportiva. «Quando il Benetton mi ha chiesto di disegnare questa nuova divisa ho subito pensato a uno scudo medioevale in cui ogni colore avesse una precisa valenza. C'è il rosso, colore del fuoco, della vivacità e del coraggio; il blu, colore della spiritualità, della forza; il giallo della solarità, dell'amicizia e della fratellanza; il verde, colore della speranza. Ho unito questi colori con l'idea che insieme potessero assemblare e azzerare tutte le diversità, tra i paesi, tra le persone».

FEDELE

Fedele alla United Colors delle origini, il francese ha scelto i colori secondo un messaggio preciso, inserendo l'imprescindibile verde della maison. Creativo trasversale, che ha portato lo sport nelle collezioni del pret-a porter di Benetton, lo stilista francese propone un kit che si inserisce perfettamente nell'evocazione del passato e delle origini storiche del gruppo Benetton, come era stato per le prime due divise ufficiali 2019-2020 presentate ad inizio stagione.

L'accostamento di riquadri geometrici e dai colori vivaci si collega e riprende, infatti, il chiaro omaggio ai famosi pullover Benetton celebri in tutto il mondo. Una divisa unica e da collezione che intende costituire un esempio e farsi portatore soprattutto di un messaggio di speranza.

