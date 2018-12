Benetton, nuove maglie per Nasi Manu: altra sorpresa dopo i capelli rasati

di Ennio Grosso

TREVISO -è un derby che vale molto, in primis per la supremazia a livello italiano, ma è il modo anche per non dimenticare la solidarietà e per un gemellaggio tra le tifoserie in un momento molto particolare dopo le tristi vicissitudini e le continue violenze registrate fuori dai campi di gioco che funestano il mondo del calcio.Da Monigo ecco allora che arriva una risposta chiara a quanto accaduto negli ultimi giorni e nelle ultime ore: il rugby non è il calcio. Così, prima del fischio d'inizio di Benetton-Zebre, le opposte tifoserie, il Benetton Rugby Supporters Club da una parte e il gruppo di fans delle Zebre dall'altra, hanno avuto la possibilità di siglare un accordo, una sorta di gemellaggio stringendosi la mano.Ma non finisce mica qui. Nel riscaldamento i giocatori del Benetton sono scesi in campo con una maglietta che ricorda quelle delle sfide amichevoli estive, tuttavia è una maglietta molto particolare, che davanti riporta il numero 8, quello che solitamente indossa Nasi Manu e sul retro la scritta, in tongano, Noi ti supportiamo fino alla fine. Un altro modo, dopo la rasatura generale prima del match casalingo contro gli Harelquins, per ricordare lo sfortunato giocatore del Benetton che sta lottando contro un tumore. Gli atleti trevigiani indosseranno queste magliette per il riscaldamento nella fase di preparazione di ogni partita di Pro14 e Challenge Cup, alla fine della stagione saranno vendute all'asta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.Il pre-gara di Benetton-Zebre è stato quindi molto significativo e in piena sintonia con l'atmosfera delle festività natalizie Poi il via alla partita, con Benetton e Zebre che hanno lasciato poco spazio ai sentimenti. Partita corretta ma match ruvido. Un derby di battaglia, con il Benetton a prevalere rifilando alle Zebre il maggior divario della storia dei derby, un +18 che la franchigia emiliana è riuscita a limitare solo nei minuti di recupero, segnando l'unica meta dopo averne subite ben tre da Treviso, che al termine ha avuto un solo rammarico, quello di non essere riuscito a segnare anche la quarta per il punto supplementare. Non è mancata comunque la consolazione: infatti, la vittoria ha permesso al Benetton di fare un altro passo in avanti verso i playoff.