Benetton, nuovo magazzino e 53 robot per l'e-commerce

TREVISO - Benetton Group si tuffa nel futuro col nuovo magazzino automatizzato, il progetto Autostore che mira a potenziare in primo luogo l'e-commerce e che vede in azione nel centro di coordinamento logistico di Castrette di Villorba (Treviso) anche 53 robot. L'inaugurazione ieri in forma privata alla presenza dal governatore della Regione Veneto Luca Zaia accolto dal presidente Luciano Benetton e dall'Ad Massimo Renon. Il gruppo dell'abbigliamento, che recentemente ha siglato un'intesa risparmia-energia per ampliare su base volontaria lo smart working per un migliaio di addetti nel Trevigiano (esclusi i lavoratori della logistica, dell'imballaggio e di altre funzioni), quest'anno dovrebbe vedere un netto aumento dei ricavi. Un vertice con i sindacati è previsto il 20 dicembre per fare il punto della situazione. Il sistema Autostore, realizzato in circa un anno di lavoro con un investimento di sei milioni di euro, prevede lo stoccaggio di più di 60.000 box su una superficie di seimila metri quadrati. Sono 53 i robot che movimentano i contenitori in modo da farli giungere agli operatori posti in 12 stazioni di confezionamento e spedizione dei colli, eliminando così le lunghe distanze che prima venivano percorse dai lavoratori. Autostore è stato concepito e sviluppato in collaborazione con Dematic per il software con l'obiettivo di potenziare in primo luogo il canale e-commerce che ha registrato crescite a doppia cifra negli ultimi esercizi - ottimizzando la capacità di stoccaggio e l'evasione degli ordini. Un centro logistico ad alte prestazioni, molto compatto, facilmente espandibile, con un consumo energetico minimo e un alto grado di sicurezza.



RISPARMIO ENERGETICO

«Circa 40 anni fa Benetton implementava una struttura all'avanguardia di approvvigionamento che ha reso la nostra azienda e il nostro territorio un incubatore di modernità nella logistica distributiva», commenta l'Ad Renon: «Partendo da questo storico approccio abbiamo voluto percorrere una strada altrettanto innovativa, improntata alla customizzazione dei servizi e alla velocità di esecuzione, che ci permetterà non solo di anticipare e assecondare le esigenze dei nostri clienti che acquistano nei negozi fisici e nelle piattaforme online, ma anche di ottenere un incrementato controllo sulle attività di riduzione dell'impatto ambientale e un maggior livello di tracciabilità dei nostri capi».

A Castrette lavorano circa 700 addetti, 300 direttamente nella logistica.



PREVISIONI POSITIVE

L'anno scorso il gruppo Benetton ha chiuso con un fatturato di 847 milioni, + 20% sul 2020. Nel canale e-commerce diretto, le performance segnavano un andamento positivo, con crescite a due cifre (+ 31%), per un totale di 107 milioni, il 13% del fatturato complessivo. L'Ebitda era positivo per 61 milioni, risultato netto negativo per 112 milioni in netta ripresa rispetto al 2020 (- 281 milioni), in linea con le previsioni del piano industriale al 2026 che prevede il pareggio entro breve.

Nel primo trimestre di quest'anno i risultati si sono confermati positivi con crescite a doppia cifra in tutti i canali di vendita.

«Siamo in attesa di un incontro ufficiale previsto per il 20 dicembre a Ponzano, comunque i segnali che arrivano dal gruppo sono positivi e le relazioni sindacali sono buone, lo dimostra l'ultimo accordo sullo smart working che coinvolge un migliaio di addetti nel Trevigiano», commenta Massimo Messina, segretario Filctem Cgil di Treviso.