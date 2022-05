Benetton Group, i dati 2021 consolidano la fase di rilancio

TREVISO - Fatturato in crescita del 20% e perdite più che dimezzate rispetto all'anno precedente. Benetton Group chiude un 2021 con indici in netto miglioramento, confermando di procedere a pieno ritmo nel percorso di rilancio intrapreso. Il colosso trevigiano della moda, anzi, va in controtendenza all'andamento generale di un settore - quello dell'abbigliamento - ancora fortemente segnato, anche nell'ultimo anno, dalle ripercussioni sui consumi dovute alla pandemia e alle conseguenti restrizioni. Il bilancio consolidato, approvato ieri dal consiglio di amministrazione del gruppo di Ponzano Veneto, in particolare, allinea ricavi attestati a 847 milioni di euro, con un incremento di venti punti percentuali nel confronto con il precedente esercizio.

Non a caso, il dettaglio dei principali canali distributivi conferma come i Colori Uniti abbiano saputo cogliere l'accelerazione imposta proprio dall'emergenza pandemica nelle nuove abitudini di acquisto: le vendite tramite l'e-commerce diretto segnano un aumento in valore del 31%, per un totale generato di 107 milioni di euro, pari al 13% del fatturato complessivo. E in ripresa si rivela anche l'on line indiretto, soprattutto in India e Corea. Ma pure nei negozi fisici a gestione diretta hanno potuto festeggiare nell'ultimo trimestre dello scorso anno un giro d'affari ritornato ai livelli pre-Covid. I segnali più confortanti, in questo senso giungono da Italia, Spagna e dai paesi extraeuropei, su tutti, anche in questo caso, subcontinente indiano e penisola coreana. Anche l'Ebitda torna al segno più - dopo che la scorsa annata era stata archiviata in territorio negativo - raggiungendo a fine 2021 i 61 milioni di euro complessivi. Resta, invece, ancora in rosso il risultato finale di esercizio: le perdite per 112 milioni di euro con cui si è chiuso l'anno, tuttavia, testimoniano la decisa risalita, pari ad un miglioramento del 60%, rispetto solo a dodici mesi prima, quando l'ultima riga del bilancio riportava un dato in passivo per 281 milioni di euro.



IN LINEA CON GLI OBIETTIVI

Perfomance che non possono non confortare i vertici del gruppo di Ponzano Veneto sulla capacità effettiva della società di tener fede (e magari anche anticipare rispetto alle previsioni) agli obiettivi fissati nel piano industriale 2021-2026, presentato a giugno di due anni fa, in primo luogo il raggiungimento del pareggio di bilancio e il successivo ritorno alla redditività. «I risultati che l'azienda sta ottenendo - commenta l'amministratore delegato Massimo Renon -, si devono alla professionalità e allo spirito di sacrificio delle persone che lavorano in Benetton Group, che dobbiamo ringraziare per il lavoro che svolgono quotidianamente». I progressi dello scorso esercizio trovano conferma anche nel primo trimestre 2022, con dinamiche in rialzo a doppia cifra delle vendite riguardo tutti i vari canali distributivi, pur in attesa di poter capire gli effetti sull'economia globale del conflitto in Ucraina e dell'impennata inflattiva. United Colors of Benetton, intanto, conferma anche la volontà di continuare ad investire anche nella sua rete commerciale: il marchio trevigiano nei giorni scorsi ha celebrato la riapertura del flagship store di Place de L'Opéra, a Parigi, con una grande festa a cui hanno partecipato centinaia di talenti, del mondo della moda e non solo. Il negozio riapre con una nuova concezione di allestimento, basato sul colore, pensato per offrire un'esperienza coinvolgente del brand e delle sue collezioni: il Pink Box, lo stesso inaugurato a Milano, durante l'ultima Fashion Week.