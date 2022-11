Benetton punta sull'e-commerce: nuovo magazzino automatizzato gestito da 53 robot

VILLORBA - Un sistema di stoccaggio composto da oltre 60 mila contenitori, gestito da 53 robot ed esteso su 6 mila metri quadrati, è il nuovo sistema logistico interno del Gruppo Benetton inaugurato oggi, 21 novembre 2022, nello stabilimento di Castrette di Villorba (Treviso) e destinato in via prioritaria alle esigenze del commercio on line (e-commerce). L'architettura dell'Autostore, questo il nome dell'impianto, permetterà di far giungere gli articoli a 12 operatori addetti al confezionamento dei colli ed alla loro spedizione eliminando la necessità di percorrere le distanze prima necessariamente da coprire fisicamente all'interno del magazzino. La componente di vendite attribuibili all'e-commerce per il gruppo nel 2021 è valutata al 13% del totale. Al taglio del nastro erano presenti oggi il presidente, Luciano Benetton, l'amministratore delegato, Massimo Renon, ed il presidente dell Regione Veneto, Luca Zaia.