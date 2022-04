Benetton e la crisi del tessile, contratto di solidarietà e prepensionamenti: c'è l'accordo

TREVISO - La crisi del tessile tocca anche Benetton: il gruppo e le associazioni sindacali hanno sottoscritto nei giorni scorsi un accordo che prevede l'applicazione del contratto di solidarietà con riduzione dell'orario del 20% per 900 dipendenti tra Castrette di Villorba e Ponzano da qui a fine anno e la proposta di prepensionamento per 30 lavoratori, con incentivi all'esodo. Il contratto di solidarietà è stato la soluzione individuata per evitare esuberi quantificati in 170 unità.