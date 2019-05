Benetton gira pagina: entro il 2025 verrà usato il 100% cotone sostenibile per le collezioni

TREVISO - Entro il 2025 il 100% del cotone usato nelle collezioni di Benetton Group sarà sostenibile, tra biologico, riciclato e certificato Bci (Better Cotton Initiative). Lo rende noto oggi il gruppo tessile trevigiano, che ha avviato il processo di trasformazione della propria materia prima.



Nel 2018 il cotone biologico, coltivato secondo i principi della bio-coltivazione, senza Ogm e con un ridotto impatto ambientale, ha rappresentato il 4,7% della produzione aziendale. Nello stesso anno, il 23% del cotone totale usato nelle collezioni Sisley e United Colors of Benetton è stato certificato Bci, il più grande programma al mondo dedicato alla sostenibilità del cotone. Seguendo i dettami del programma, l'azienda ha iniziato ad approvvigionarsi di cotone lavorato e raccolto da coltivatori formati per minimizzare l'uso di fertilizzanti e pesticidi, usare l'acqua e il suolo in modo sostenibile e attenersi a principi di equità nei rapporti di lavoro.

