Benetton, cassa integrazione fino al 17 aprile e smaltimento ferie

TREVISO - Benetton Group scelto di attivare gli strumenti messi a disposizione del legislatore della Cassa integrazione per la totalità dei lavoratori ma che sarà complessivamente attiva per un numero ridotto di giornate, venendo alternata alle attività svolte in smart working e alla fruizione di ferie per garantire la continuità dell'azienda. Lo ha comunicato la casa del casual di Ponzano Veneto. In un primo tempo - è precisato - la misura riguarderà le settimane fino al 17 aprile 2020 e potrà protrarsi per una durata massima complessiva di nove settimane nell'arco temporale tra il 23 marzo e 30 agosto 2020. Sulla rete negozi diretti in Italia, per il momento, i dipendenti vengono mantenuti in ferie, in attesa che giungano le necessarie indicazioni applicative da parte delle istituzioni in merito a quale ammortizzatore sociale sia accessibile per questo comparto. © RIPRODUZIONE RISERVATA