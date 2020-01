Benetton scommette sulla casa: accordo col colosso Bergner per tessuti e articoli domestici

TREVISO - United Colors: il rilancio continua dentro le pareti di casa. Dopo aver rianimato la collezione storica, dopo aver ripreso la moda bimbo, ecco che il brand di Ponzano investe nel segmento domus. Lanciando, in tandem con il colosso Bergner, la prima linea di tessuti e articoli per lo spazio domestico. Cuscini e coperte, asciugamani posate in legno e tutto quello che serve a migliorare i gesti quotidiani.

A partire da marzo/aprile 2020, nelle case di tutto il mondo irrompono i colori con la prima collezione Casa Benetton. Frutto di un accordo esclusivo su scala globale con Bergner, il più grande distributore europeo di prodotti per la casa. «É la prima volta che Benetton sigla un accordo su scala internazionale e per la gamma completa dedicata alla casa -fanno sapere dall'azienda -. Precedentemente Benetton ha avuto anche altri licenziatari legati a singole categorie di prodotto e focalizzati su determinate aree geografiche».

TRE CATEGORIE

Casa Benetton comprende tre categorie principali tessuti per la casa, articoli per la tavola e utensili per la cucina e tocca bagno, camera da letto, cucina e zona living proponendo inoltre una serie di teli da mare. Sarà proprio il tessile ad essere distribuito su scala globale, a partire dal mese prossimo. Gli articoli uniscono la funzionalità di Bergner e lo stile inconfondibile di Benetton, con color block alternati a pattern geometrici, fantasie variopinte. Anche il prezzo è fedele agli standard aziendali e si posiziona sul segmento medio. Tutta la collezione è improntata alla sostenibilità, valore ceh accomuna le due aziende. Al momento la linea sarà venduta in negozi specializzati, Department Stores e divisioni Casa dei principali retailer specializzati nelle collezioni casa. In futuro, chissà, il brand potrebbe anche considerare l'idea di un monomarca.

NUOVO INIZIO

Un nuovo inizio insomma, scegliendo il colosso spagnolo, gruppo leader europeo di articoli per la casa fondato nel 1999 e con distribuzione in oltre 70 paesi. Solo un anno fa, a Milano, il patriarca Luciano Benetton confidava il peso di un importante rilancio aziendale in una congiuntura particolarmente delicata. «É molto doloroso lavorare al rilancio con i lutti che hanno colpito la nostra famiglia». In occasione del debutto del marchio alla Milano Fashion Week, il signor Luciano dava un segno del clima interno all'azienda dopo la scompArsa dei due fratelli, Carlo e Gilberto, del cognato Fioravante e la gogna mediatica affrontata dalla famiglia all'indomani dei tragici fatti di Genova. Eppure l'azienda, che solo un anno prima aveva deciso di giocare il tutto per tutto nel segmento di vera pertinenza, il settore abbigliamento, non ha alzato il pedale dall'acceleratore. E proprio il comparto moda, dopo anni in perdita, grazie all'arrivo dello stilista francese Jean-Charles de Castelbajac pare dimostrare consolanti segnali di ripresa.

È il febbraio 2019 quando la griffe decide di sbarcare per la prima volta alla Settimana della Moda. E lo fa con The Rainbow Machine (la macchina dell'arcobaleno) coloratissima sfilata che rimette in pista Benetton, facendogli ritrovare il primigenio Dna. A puntare sullo stilista Peter Pan, un 70enne con la visione di un post adolescente sono Luciano, la sorella Giuliana e Oliviero Toscani. A sorpresa questa linea inizia a piacere ai Millennials. «Il colore serve a riunire gente di ogni tipo ed età», spiega Castelbajac. I fatti gli danno ragione. Al punto che allo stilista la famiglia chiede di firmare anche le maglie del Rugby e la collezione Bambino. Dicembre 2019: viene lanciato E' ora di Ruggire, un nuovo kit affidato alla firma dello stilista, che si inserisce perfettamente nell'evocazione del passato e delle origini storiche del gruppo Benetton, come era stato per le prime due divise ufficiali 2019-2020 presentate ad inizio stagione. L'accostamento di riquadri geometrici e dai colori vivaci si collega e riprende, infatti, il chiaro omaggio ai famosi pullover di lana con cui il marchio Benetton, title sponsor della squadra da oltre quarant'anni, è divenuto celebre e riconosciuto in tutto il mondo. Poi, pochi giorni fa, i Benetton kids fanno il loro debutto a Pitti Bimbo. Sportivi e in salute, ecco che in i giovani cittadini di Benettown. Non è ancora finito gennaio e la United Colours sbarca all'interno delle mura domestiche: nuova fetta di mercato e nuove sfide.



