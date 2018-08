Benetton e Toscani cancellano per lutto il party di Fabrica alla Mostra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Poche righe sintetiche. Le comunichiamo che il, è stato. Cosìcancella uno dei party più attesi della mostra del cinema: quello dei creativi della fucina di Fabrica, il primo del secondo tempo Toscani-Benetton. Nessuna spiegazione né una riga in più. Perché il motivo è fin troppo evidente. Dopo i tragici fatti del 14 agosto, nessuno ha voglia di festeggiare. Tantomeno il brand trevigiano.E per una serie di buoni motivi. Anzitutto la complessa situazione politica e legale, le attese legate alla demolizione degli ultimi due monconi del ponte Morandi di Genova. E infine il tritacarne in cui è finita la Dinasty più celebre del nordest, che consiglia vivamente il basso profilo. Anche Toscani, dopo le esternazioni seguite di poco la tragedia di ponte Morandi, ha scelto di spegnere i riflettori sul nuovo corso di Fabrica. «Cos'è questa cattiveria, questo livore?» aveva chiesto il fotografo, che ha definito gli italiani un popolo di «incattiviti» proprio per questi motivi. «Siamo un Paese che deve andare dallo psicanalista».Anche Treviso aveva detto no alla gogna pubblica recependo l'invito del sindaco Mario conte. «Fondamentale, oggi, abbassare i toni, in attesa che vengano chiarite le responsabilità». Abbassare i toni, e abbassare il volume. E Fabrica spegne il party wanted creativity a Venezia. Basso profilo per tutte le iniziative legate a cultura e creatività. Non semplice attendismo. Ma, nello stile di casa Benetton, un basso profilo che dice il disagio per un momento di grande difficoltà e di facili giudizi.