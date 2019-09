Benetton: «Siamo sotto choc, la parola d'ordine è cambiare»

di Elena Filini

TREVISO - C'è una strana congiuntura siderale per cui, negli ultimi tempi, alle sfilate Benetton corrisponde qualche evento di portata superiore. «È una giornata caldissima» osserva Luciano Benetton nel tentativo di sotrarsi alle inevitabili domande sull' atteso ma comunque clamoroso addio dell'amministratore delegato di Atlantia Giovannii Castellucci, mentre arriva alla piscina Cozzi di Milano per la presentazione della collezione Primavera 2020. Che non alluda al meteo è più che evidente: mentre il fondatore dell'impero fa il frontman al rilancio del comparto moda, nelle stanze di Atlantia si tiene uno dei più complicati Consigli d'amministrazione della storia recente.«Mi chiedete cosa sta avvenendo? Io oggi sto facendo un altro lavoro. Direi, il mio lavoro» spiega. Tutti sanno che ieri era il giorno della resa dei conti. Quello in cui i padri fondatori del brand, Luciano e Giuliana avevano suggerito indicazioni specifiche. E Luciano Benetton alla fine non si sottrae: «Dobbiamo dare un chiaro segnale di discontinuità con il passato. La parola d'ordine è cambiamento», è il mandato comunicato alle seconde generazioni e ai manager. La famiglia vuole trovare una mediazione e riaprire il dialogo a livello governativo. Anche a costo di bere l'amaro calice, con il passo indietro di Giovanni Castellucci, il manager che ha guidato e fatto crescere Atlantia.