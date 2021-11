Nuovo 'format' di Alessandro Benetton: talk su imprenditoria con youtuber e studenti

TREVISO - È andato in onda oggi, 12 novembre, sui canali social dell'imprenditore Alessandro Benetton un nuovo format di incontri sull'imprenditoria, dal titolo «OMG!-Oh My Generation». Si tratta della declinazione della rubrica #uncaffèconAlessandro, con la presenza di altri ospiti e del pubblico.

APPROFONDIMENTI IL BILANCIO Mondiali di sci, la Fondazione Cortina chiude con 1,68 milioni di...

Il primo episodio è stato registrato lunedì 24 ottobre nel «21 WOL» di Milano, albergo innovativo aperto da Alessandro Benetton con il fratello Mauro, in zona Piola, e diventato luogo di ritrovo per artisti, giornalisti e creator. Da qualche mese nella struttura è stato lanciato un nuovo calendario di eventi, denominato «House of Stories», costruito come una 'casa' capace di far convivere racconti e prospettive diverse: dalla musica all'arte, fino ai talk e agli incontri speciali.

Benetton, lo youtuber e lo studente

Benetton si è raccontato con lo youtuber Marcello Ascani e lo studente Andrea Baiocco - scelto attraverso un bando di selezione tra le università di economia milanesi - conversando di fronte a una platea di imprenditori e studenti. L'obiettivo del format è quello di mettere tre generazioni a confronto. «Ci sono alcune domande - scrive Benetton - che qualsiasi imprenditore ha sentito almeno una volta nella propria carriera: quali sono i maggiori ostacoli per chi vuole fare impresa? Quali le paure da affrontare? E' giusto colonizzare Marte? Insomma, dei classici. Nel primo appuntamento abbiamo provato a rispondere a questi interrogativi ancestrali portando tre punti di vista differenti: quello dell'imprenditore esperto, quello del giovane imprenditore e quello dell'imprenditore che verrà».