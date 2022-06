Ben-Essere Veneto, il microcredito e le imprese, confronto di tutti i protagonisti a Palazzo Rinaldi

TREVISO - Lo sviluppo economico, imprenditoriale e sociale può partire dalla finanza etica: se ne parlerà nell'evento promosso dall’Ente nazionale per il microcredito che sostiene giovani imprenditori, micro-aziende e start-up con percorsi formativi e sportelli dedicati.

Il primo convegno regionale sul Ben-Essere Veneto si terrà a Treviso venerdì 17 nella sede di palazzo Rinaldi.

«Tre i valori del microcredito che verranno raccontati dagli ospiti - spiega l'organizzatrice Simona Gabri (Elt Studio) - il suo ruolo come istituzione capacitante, come politica per lo sviluppo di lungo periodo e come messaggio culturale. Da piccola imprenditrice penso sia mia responsabilità poter raccontare di questo strumento poco conosciuto in questa nostra regione. Ho aperto il mio studio 22 anni fa e se avessi saputo del microcredito non avrei mai dato fondo alle mie riserve personali. Da allora, e sempre di più, credo nell’essere donna imprenditrice, che tutela, protegge e supporta non solo il mio staff, tutto femminile, ma anche chi ha passione e progetti per avviare piccole e preziose attività».



All'evento parteciperanno il presidente dell’Ente Mario Baccini e altri noti imprenditori. Ad aprire la giornata sarà il sindaco di Treviso Mario Conte e un saluto speciale arriverà dal Governatore Luca Zaia.