Bebe Vio oltre i limiti: ecco la nuova sfida della campionessa veneta

di Francesco Coppola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La quinta vittoria di fila nella Coppa del Mondo di fioretto ormai non stupisce più nessuno. Forse neanche Bebe Vio , protagonista di un successo che entra di diritto nella storia della scherma mondiale paralimpica. Ma Bebe è molto più di questo. Perché il Fioretto, diventato terra di conquista, non le basta. Bebe vuol eccellere in tutto, assetata com'è di nuove esperienze e soprattutto di sfide. Anche di quelle all'apparenza impossibili. Come sedersi sul trono della sciabola, una specialità per lei nuova e poco adatta alla sua fisionomia minuta. Un dato su tutti: la schermitrice moglianese attualmente è al 28. posto del ranking mondiale. Ma per andare a Tokyo a giocarsi il podio, se non la medaglia d'oro, deve entrare fra le prime 12.