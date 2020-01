Fusione tra Bcc, colpo di scena: salta il presidente designato

MONASTIER - Non sarà il sociologo Daniele Marini, come inizialmente designato nell'assemblea dello scorso dicembre, il presidente della Bcc Pordenonese e Monsile, istituto bancario nato dalla fusione della Banca di credito cooperativo di Monastier e del Sile, di Monaster, e la Bcc Pordenonese, di Azzano Decimo.



Lo ha comunicato oggi il Consiglio di amministrazione aggiungendo che la guida sarà assunta da Antonio Zamberlan, già presidente della Bcc Monsile ed a lungo indicato come favorito alla presidenza della nuova aggregazione. Zamberlan manterrà la carica per tre anni. Marini ha giustificato la rinuncia con «nuovi impegni lavorativi» sopraggiunti nel frattempo. Vicepresidente della Bcc Pordenonese e Monsile è stato nominato Walter Lorenzon, presidente della banca friulana. Ultimo aggiornamento: 18:28