A spasso con il burqa, immagine sui social e scoppia la polemica Ecco la foto "incriminata"

di Claudia Borsoi

PIEVE DI SOLIGO - Un uomo che spinge un passeggino. E a fianco una donna, probabilmente la moglie, coperta da capo a piedi da un niqab color turchese. Di lei si possono vedere solo gli occhi. «Questa non è integrazione» denuncia il consigliere regionale Alberto Villanova, già assessore comunale a Pieve di Soligo. La foto è stata scattata ieri, di prima mattina, in via Sartori da Villanova, che poi l'ha postata su Facebook ricevendo centinaia di commenti e condivisioni. Clicca qui per vedere la foto...