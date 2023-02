TREVISO - Con buona pace di Paganini, Tvb ripete. Ed è una sonata da virtuosi, ad alta tensione fino all'ultima nota, o meglio all'ultimo tiro sulla sirena. Ma i quasi 4.500 del Palaverde saranno d'accordo: è valsa la pena soffrire fino alla fine per incamerare il secondo scontro diretto nel giro di una settimana, mettendo due lunghezze in classifica, dopo Verona, anche tra sé e Napoli e riportando a proprio favore pure la differenza canestri (più 3 finale, rispetto al più 2 partenopeo dell'andata). Un successo che testimonia la ritrovata solidità della squadra di Marcelo Nicola, forte di oltre metà dei punti segnati in area (46, con il 67% complessivo da due), nonostante non brillino affatto le percentuali dall'arco (come nello scorso match), 18% e ai liberi, un modesto 63% (mentre la GeVi totalizza rispettivamente 41% e 100%, 11/11 a cronometro fermo).



LE DEFEZIONI

Soprattutto nonostante la defezione imprevista quanto pesante di due cardini come Ike Iroegbu e Octavius Ellis: il play colpito da una brutta bronchite, il centro ko a sua volta per un virus sfociato in attacco di asma. A proposito: scagionata la cena di squadra per il 37° compleanno di Banks: il primo non ha proprio partecipato, il secondo se n'è andato senza neppure toccare cibo, poiché entrambi stavano già poco bene.



BABY D'ORO

Però riesci a compensare anche certe assenze, quando puoi contare su un Faggian (18 anni, ma ormai una certezza: punti, assist, difesa) e un Jantunen da record in carriera in A, oltre (li citiamo in seconda battuta solo perché non rappresentano una novità) al solito, gladatorio Sorokas e al Banks sempreverde alla faccia dell'anagrafe, con 19 dei suoi 21 punti nella battaglia decisiva del secondo tempo. E merita una menzione pure Cooke, sempre sul piede di partenza, richiamato in servizio dopo tre partite: il tocco non è quello di Ellis e l'esecuzione dalla lunetta è rivedibile anzichenò (2/7), ma il buon Derek si fa trovare pronto, a conferma della sua professionalità, e non sfigura contro un cliente scomodo come JaCorey Williams. Dopo che Napoli (che mancava di uno straniero, non essendo riuscita a tesserare in tempo il neoacquisto Thomas Wimbush) sprinta 2-6 dalla palla a due, ecco confezionato il sorpasso 11-10 al 6' con il gioco da 3 punti del centro e il cost-to-cost di Jantunen. Scaldati definitivamente i motori, i biancazzurri chiudono il periodo avanti di 2 (19-17) grazie a due "highlights" di Sorokas (inchiodata in contropiede dopo rubata e canestro in acrobazia sulla sirena). Ed è ancora il lituano a pilotare i suoi, prima infilando dai 6.75 il suo settimo punto consecutivo, per il 22-17 in apertura della frazione successiva, poi siglando il 26-20 al 13'. I campani, però, rimangono in scia, con i guizzi di Williams e la capacità di Zerini di aprirsi e punire dall'arco i raddoppi: 30-29 al 16'. Nonostante la mira dalla lunga distanza (0/7 dopo i primi 10', 2/17 a metà gara), Tvb non si scompone, come testimonia una sola palla persa. Per il resto, ci pensa il Faggian-show: è lui il protagonista del break di 9-0, fino al 39-29, divario che si incrementa ancora al riposo lungo sul 42-31. Al rientro si accende pure Banks (9 punti nel quarto) e Treviso tocca il più 12. Non basta tuttavia a scrollarsi gli avversari, che nel finale rientrano a 5 lunghezze (63-58 il terzo intermedio) e pure a meno 4 nell'ultimo quarto. Zanelli e compagni imprimono un ulteriore strappo e sul 76-64, a poco più di 4' dalla fine, sembrano avere la partita in pugno. Non è così: Stewart impatta a quota 78 a meno 2'. Agent Zero riporta a più 4 mentre si entra nell'ultimo minuto e nella volata punto a punto è glaciale in lunetta: 2/2 a 9" per l'85-82. L'ultima preghiera di Howard si infrange sul ferro, al Palaverde suona musica biancazzurra.