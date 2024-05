Treviso Basket, Contento: «Piena fiducia a Simone Giofrè e Frank Vitucci​. Ma budget limitati fino al 2026»

BERLINO (GERMANIA) - La hall di un hotel in Kurfürstendamm è una location piuttosto atipica per intervistare il presidente di Treviso Basket, Matteo Contento. Ma chi ama davvero la palla a spicchi, e ha avuto la fortuna di recuperare biglietti che sembravano introvabili, non poteva rinunciare a fare un salto a Berlino, per godersi l'evento cestistico per eccellenza a livello continentale, le Final Four di Eurolega: «Sono venuto con la mia famiglia a vedere questo spettacolo: sicuramente non per fare scouting, perché non è il nostro livello, però per apprezzare da appassionato questo fantastico mondo. L'aspetto organizzativo e sportivo di queste finali sono elementi che ovviamente mi hanno entusiasmato e trovare amici qui è stato molto piacevole.

Quindi ci godiamo questo weekend di sole e basket a Berlino e poi si torna».

A lavorare per Tvb?

«Si è sempre al lavoro per Tvb, a prescindere dal fatto che sono qui a Berlino: ogni giorno ci sono telefonate, e-mail, confronti, cose da organizzare. Sono salito un po' in corsa su questo treno: da parte mia c'è sempre stata un'attività nel retrobottega di Treviso Basket per dare una mano come potevo. Quando passi invece in prima linea diventi una persona d'immagine e forse per me è stato lo step piu faticoso. Sono più un uomo del fare che del dire, mi interessa la progettualità e non i proclami».

Non è stato un anno facile.

«Sappiamo tutti che il risultato sportivo è una delle tante componenti che garantiscono il successo di una società. Ciò che vogliamo è continuare sulla strada del consolidamento societario restando con i piedi per terra, perché le fughe in avanti sono sempre molto pericolose per tutti. Alla fine le paghi sempre. Non c'è nessun intendimento di fare un passo indietro: lo si è dimostrato quando si è voluto, ancora un anno fa, creare un nuovo progetto sportivo con Simone Giofrè e Frank Vitucci. Il primo anno ha portato la salvezza sperata: adesso c'è un momento di riorganizzazione, perché con le uscite nel giro di pochi mesi di Gracis e Vazzoler abbiamo perso due assi importanti della società».

Cosa state facendo?

«Stiamo creando dei gruppi di lavoro che permettano maggiore efficienza nei settori sportivo, finanziario, amministrativo, commerciale, marketing e comunicazione. Una società sportiva necessita di essere strutturata e a volte dalle potenziali crisi nascono nuove opportunità. Il risultato sportivo è sempre difficile da programmare e non può essere l'ago della bilancia di un successo o meno. Se pensiamo che solo chi vince è bravo, ogni anno avremo quindici falliti e uno che trionfa. Noi siamo nella fascia di quelle società che sono solide ma non possono fare voli pindarici: con una bella organizzazione, una solidità, un progetto non soltanto di prima squadra ma anche a livello di settore giovanile».

Quest'anno però non potete toppare, dopo tre stagioni in apnea.

«Al tifoso è ovvio che interessa il risultato. Però è altresì vero che anche quest'anno il pubblico ha dimostrato di essere estremamente attaccato ai colori, a prescindere da vittorie o sconfitte. Ogni anno si parte in sedici e due vanno giù, parliamo di una su otto. Se guardiamo le squadre che sono retrocesse negli ultimi anni, parliamo di club che non hanno tanto meno di noi: Brindisi, Trieste, Pesaro, Cantù, Fortitudo. Sono tutte società storiche e organizzate, con proprietà serie, che però paradossalmente hanno avuto la sfortuna di non trovare l'annata giusta. Il dramma è il funzionamento del sistema: se retrocedi in A2 passi da professionista a dilettante, se vieni promosso in A è il contrario. In entrambi i casi, seppur per diversi motivi, è un trauma. Noi siamo per il sesto anno consecutivo nella massima serie e vogliamo rimanerci veramente molto a lungo, ma dobbiamo considerare che ogni anno sarà faticoso. La prossima stagione potremmo avere delle neo-promosse di altissimo livello, sarà sempre più competitivo».

Si riparte da Vitucci e Giofrè.

«Ho grande fiducia in loro. Il primo anno in una nuova realtà è sempre difficile. Simone è riuscito a spendere meno rispetto all'anno prima, nonostante i cambi in corsa. Per la prossima stagione il budget a sua disposizione sarà più o meno lo stesso. Il nostro principale problema sono i mancati incassi per le due stagioni di pandemia: da un punto di vista economico-finanziario siamo sani, ma abbiamo questo passivo che sistemeremo entro il 2026. Da quel momento in poi, avremo un'altra prospettiva sul campionato. Fino ad allora, dovremo puntare alla salvezza, sperando di poterci togliere qualche soddisfazione».

Avete già iniziato a programmare il 2024-2025?

«Domani (oggi, ndr) avremo il cda di Treviso Basket e incontrerò tutti i referenti del club. Ci saranno davvero tutti».