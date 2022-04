QUINTO DI TREVISO - La Procura di Treviso getta la spugna sul caso di Christian Barzan. Il sostituto procuratore Daniela Brunetti ha infatti rinunciato a impugnare la sentenza di primo grado (così come il procuratore generale di Venezia, ndr) con cui il 23enne di Quinto, che era accusato di aver provocato volontariamente l'incidente del 7 giugno 2019 a Povegliano in cui perse la vita la 62enne Giuseppina Lo Brutto, era stato condannato a tre anni e tre mesi di reclusione. «Questo dimostra quanto avevamo sostenuto fin dall'inizio - ha commentato l'avvocato Fabio Crea, legale di Barzan - Ed è anche la riprova che la misura cautelare a cui è stato sottoposto a due giorni dai fatti non aveva ragione di esistere». Il pubblico ministero, per lo studente di Economia e commercio a Venezia, aveva chiesto una condanna a undici anni di carcere: era infatti chiamato a rispondere di omicidio volontario, duplice tentato omicidio, violenza sessuale e stalking. I primi due reati sono stati riqualificati in omicidio stradale. Per gli altri due è arrivata invece l'assoluzione perché il fatto non sussiste.



I COMMENTI



«Non sono io il mostro in questa storia. Finalmente è venuta fuori la verità. Ero sicuro che l'avremmo dimostrata: quell'incidente non l'ho provocato di proposito. Ma nessuno mi restituirà quello che mi è stato portato via in questi due anni». Queste erano state le parole pronunciate dal 23enne al termine del processo, condivise anche dal padre del ragazzo, Claudio: «Era un processo che non si doveva neppure celebrare, almeno non nei termini in cui è stata posta la vicenda. La Procura aveva tutti gli elementi per giudicare, aveva le carte sotto gli occhi ma si è voluto andare avanti con una incriminazione che era gravissima». L'avvocato Fabio Crea, a differenza della Procura, depositerà ricorso in appello per ottenere una riduzione della pena. Quel che è certo è che Christian Barzan, nella peggiore delle ipotesi, potrà veder confermata la sentenza di primo grado: non è dunque né un assassino, né uno stupratore e nemmeno uno stalker.



LE MOTIVAZIONI



Il gup Piera De Stefani, nelle motivazioni della sentenza, aveva scritto che «quale sia l'esatta ricostruzione dei fatti, ciò che deve ritenersi accertato è che negli istanti immediatamente precedenti lo schianto, all'interno dell'Alfa Mito era in corso un pesante alterco tra i due giovani (Christian Barzan e Giorgia Biglieri, la sua ex che lo accusava di stupro e stalking, ndr) e che in tale agitato contesto il conducente ha oltrepassato la linea di mezzeria, impattando contro la vettura condotta da Lo Brutto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Ed allora la tesi secondo cui Barzan avrebbe perso il controllo del veicolo - continuano le motivazioni - condotto a smodata velocità alla luce delle emergenze evidenziate dai rilievi eseguiti nell'immediatezza del sinistro, sulle quali tutti i consulenti hanno convenuto, risulta l'unica razionalmente sostenibile in quanto fondata su dati obiettivi».