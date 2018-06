Barriere di ferro anti rom: rivolta contro il nuovo campo sulla Postumia

di Mauro Favaro

LEGGI ANCHE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PONZANO -. E ora ilè pronto a installare dellediper. Ieri mattina, in barba ai divieti, i mezzi delle famiglie Rom sono tornati ad affollare i parcheggi davanti ai capannoni di via della Libertà. Alcune donne si sono subito messe a lavare i panni nella vicina canaletta: sul web è scoppiata subito la bufera.«E poi altri denuncia chi gravita nella zona hanno fatto i loro bisogno nella stessa acqua». Per Ponzano si tratta un problema annoso. Gli assembramenti di nomadi all'interno della zona industriale ritornano in modo periodico. Ieri è