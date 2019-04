Barricato in casa minaccia di uccidersi col coltello: carabiniere lo ferma

VITTORIO VENETO - In grave stato di alterazione psichica per alcol e psicofarmaci, si è barricato in casa, oggi 12 aprile all'ora di pranzo, a Vittorio Veneto in località Cozzuolo, minacciando di uccidersi con un coltello da cucina. Sono accorsi i carabimieri e dopo una lunga "trattativa", il maresciallo negoziatore dei carabinieri di Treviso è riuscito a convincere l'uomo a desistere. Dopo un paio d'ore di tensione l'uomo è uscito disarmato ed è stato condotto all'ospedale di Conegliano.

