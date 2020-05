CONEGLIANO - Senza mascherina né guanti dietro al bancone: barista stangato dalla Polizia locale con 400 euro di multa e almeno 5 giorni di chiusura del locale. «Bisogna attenersi alle regole, non esiste nessuno più furbo di un altro» il messaggio che arriva dal comandante dei vigili urbani Claudio Mallamace. Resta sempre alta l'attenzione di istituzioni e forze dell'ordine verso il rispetto delle prescrizioni imposte da Governo e Regione anche nella Fase 2 della lotta al coronavirus. Diverse restrizioni sono state allentate il 4 maggio, altre lo saranno da domani ma le norme igieniche non possono essere ignorate in alcun momento.

Prende un po' di sole in spiaggia e si becca una multa di 400 euro: violata la legge sul Covid

I CONTROLLI

Ecco perché ieri mattina una pattuglia della Polizia locale si è recata in un bar a ridosso del centro per una verifica del rispetto delle regole da parte di titolare e avventori. Due di questi, che stavano consumando una bevanda seduti all'esterno, alla vista degli agenti hanno posato in fretta e furia i bicchieri e si sono dileguati, sapendo bene di essere in torto perché la loro consumazione non era in modalità da asporto ma se la stavano godendo fuori dal locale, creando così in un luogo pubblico un'aggregazione non consentita. La pattuglia è entrata nel bar, pizzicando il titolare al lavoro dietro al banco della mescita senza la mascherina e nemmeno i guanti. Una violazione palese, secondo i vigili, del decreto legge 19/20 che impone l'uso dei dispositivi di protezione anche nei locali pubblici. Tanto è bastato per fare scattare a carico dell'esercente la sanzione pecuniaria minima di 400 euro e quella accessoria della chiusura immediata dell'attività per 5 giorni (il minimo previsto dal decreto). Il verbale sarà trasmesso alla Prefettura, che deciderà la durata della sanzione accessoria, la quale potrebbe prolungarsi fino a un mese. Domani, quando molti locali potranno ricominciare ad accogliere la clientela sia pure tra severe prescrizioni, in particolare per l'igienizzazione e il distanziamento sociale, il bar in questione dovrà dunque tenere con ogni probabilità i battenti chiusi.

"Sistemati la mascherina", si scaglia contro i vigili: bullo bloccato tra gli applausi

LE SEGNALAZIONI

«In seguito ad alcune segnalazioni avevamo già invitato il titolare del locale a comportarsi correttamente, anche se prima di ieri non era stata elevata alcuna sanzione nei suoi confronti ricostruisce Mallamace il messaggio da seguire è quello di rispettare le regole. Non ha senso fare le cose con leggerezza e rischiare di tenere chiusa l'attività per un periodo che può essere anche lungo. Da domani saranno in vigore nuove regole; le nostre pattuglie ne verificheranno il rispetto».

Ultimo aggiornamento: 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA