​Barista morto, 15 indagati per rissa. Non fu omicidio preterintenzionale

CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Il fascicolo sulla morte di Alessandro Sartor , il barista 45enne deceduto a causa di unla sera del 30 maggio scorso, ha preso una piega inaspettata. Il sostituto procuratore Daniela Brunetti ha infatti notificato l'per cui erano stati iscritti nel registro degli indagati i fratelli Alberto e Francesco Stella , 31 e 26 anni (due dei figli di Raffaello Stella, patron della Stelbi Spa di Farra, azienda molto nota per essere da anni attiva nel mondo della produzione di materiale per la termoidraulica, la climatizzazione e l'idrosanitaria, ndr), inizialmente ritenuti responsabili del decesso di Sartor, tanto da aver passato quattro giorni in carcere. Difesi dall'avvocato Danilo Riponti, si erano sempre dichiarati estranei a quanto la Procura contestava loro, e venerdì è arrivata anche la certificazione degli inquirenti: con la morte del 45enne non c'entrano nulla.