di Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Era stato processato, con i complici occasionali e spesso diversi, 24 volte, sommandoE per Ivan Baricevic, 31 anni, giostraio di Treviso, passato alle cronache comesembrava solo questione di tempo per vedersi spalancare le porte del carcere. D’altra parte, secondo i giudici, le “stangate” con le auto usate poi mai pagate, per oltre 200mila euro, sono diventate radicalmente diverse in Appello: l’avvocato difensore Andrea Zambon ha presentato un’articolata memoria col riconoscimento della continuazione sia per Baricevic che per i complici.Il giudice di conseguenza per «un unico disegno “truffaldino”» ha praticamente azzerato la pena che da 16 anni e mezzo è di soli