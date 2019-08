TREVISO - Stava pedalando in modo incerto in sella alla propria bicicletta e per questo ha insospettito la Polizia locale che lo ha fermato e trovato ubriaco. È accaduto a Treviso con protagonista un 28enne, cittadino nigeriano residente negli alloggi utilizzati per l'ospitalità dei profughi.



Risultato positivo alla prova del palloncino: aveva un tasso alcolemico di 0.84 g/l, soglia è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica. «Il ciclista si aggirava in via Pisa con una andatura molto incerta - rileva il comandante della Polizia locale di Treviso Andrea Gallo. Tale dettaglio ha subito spinto gli agenti a controllare lo stato fisico della persona, apparsa in stato di ebbrezza dalla sua alitosi. In più stava mettendo a rischio se stesso e gli altri conducenti, per cui ha potuto riprendere la bici solo quando è risultato sobrio».

