Il bidello più sexy d'Italia? Lavora in una scuola del Veneto

di Gianandrea Rorato

MOTTA - Certamente per molti studenti rappresenta, per lo meno, una mosca bianca. Almeno stando a sentire i commenti di chi ha assistito alla diretta televisiva. Lui èlavora alla. Si chiama, è originario di Napoli, ma vive e lavora nel trevigiano. Da quest'anno è collaboratore alla scuola primaria Aleandro di Motta. Mercoledì pomeriggio è stato ospite di Pomeriggio 5, su Canale 5, il programma di intrattenimento e gossip condotto dalla nota presentatrice Barbara D'Urso.E proprio la D'Urso ha raccontato la sua storia, ossia quella di bidello più sexy d'Italia, come lo ha definito. Mirko Pecchio, in arte Pek, è un attore e modello, oltre che fotografo e videomaker. Segni particolari? Basta dare un occhio alle sue foto. Da quest'anno è collaboratore scolastico dell'istituto di Motta.