TREVIGNANO - La comunità di Signoressa piange Barbara Ardemagni e si stringe attorno alla sua famiglia e ai suoi due bimbi. A soli 46 anni Barbara è spirata a causa di un male che combatteva da tempo e con grande tenacia e ora l'intera frazione dove viveva con il marito e i bambini si prepara a darle l'ultimo saluto mentre i parenti si stringono nel più stretto riserbo.



L'ADDIO

Barbara Ardemagni era originaria di fuori regione ma da diversi anni si era trasferita a Signoressa di Trevignano insieme al marito Simone Sottana. Nella Marca la coppia aveva allargato la famiglia, accogliendo prima Alessandro e poi il piccolo Nikolas, di 11 e 8 anni. In via Soligo erano conosciuti, tutti li descrivono come una famiglia molto bella e altrettanto riservata. Barbara negli ultimi anni aveva dovuto ingaggiare un'aspra lotta contro la malattia, che la costringeva a dedicarsi alle cure e aveva ridotto le sue uscite di casa. Nella giornata di ieri la giovane mamma è spirata tra l'affetto dei suoi cari. Lascia il marito Simone e gli amati bambini Alessandro e Nikolas, insieme a mamma Gabriella e papa Erino, alla sorella Laura, ai suoceri e ai cognati trincerati nel loro immenso dolore. «Ti avremo sempre nel cuore, proteggi i tuoi figli dall'alto» hanno voluto scrivere i parenti sull'epigrafe che annuncia il lutto.



IL FUNERALE

L'ultimo saluto a Barbara è in programma mercoledì 4 novembre alle 15 e si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Signoressa dove quanti lo desiderano potranno nel rispetto del norme anti contagio rendere omaggio alla 46enne e stringersi ai familiari nel momento del lutto. Il corteo funebre partirà dall'ospedale di Vittorio Veneto alle 13.50. Martedì sera alle 20 nella stessa chiesa sarà anche recitato un rosario.

