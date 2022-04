TREVISO - « Non è vero che i ragazzi sono svogliati. Anzi, hanno voglia di ripartire. E il mondo della ristorazione può essere un ottimo trampolino. Chi cerca personale con un certo grado di preparazione, però, deve essere disposto a riconoscere qualcosa in più a livello economico. Spesso si sente dire che la possibilità di fare esperienza rappresenta già un guadagno. Non è così. Diciamo che c’è chi ha vissuto la crisi e chi la usa » . Nicola Zavattiero, preside dell’istituto alberghiero Maffioli di Castelfranco, non adopera mezzi termini. In questo periodo sulle vetrine di bar, ristoranti e alberghi si stanno moltiplicando le offerte di lavoro. Ma alla fine gli imprenditori faticano a trovare personale. Le cause sono diverse. Pur con tutta la passione del mondo per le attività in sala e in cucina, però, il nodo economico non è secondario.

IL NODO COMPENSI

« Ci si deve credere. Se i ragazzi guadagnano di più andando a lavorare altrove, allora diventa un problema – sottolinea il dirigente – a fronte di compensi bassi, che non coprono nemmeno le spese, si rischia che a volte i ragazzi trovino più soddisfazioni andando a lavorare in un supermercato o in ambiti diversi da quelli per i quali si sono preparati. E situazioni simili ammazzano i sogni coltivati in cinque anni di studio » . Per Zavattiero anche durante l’alternanza scuola-lavoro dovrebbe essere previsto un corrispettivo economico. Certo, misurato, equilibrato e proporzionato all’attività. Ma sempre meglio di nulla. « Un briciolo di riconoscimento dovrebbe esserci anche in questi percorsi Pcto – conferma – sicuramente non minerebbe la voglia di fare. Anzi. Per quanto ci riguarda, ad esempio, quasi tutti gli studenti impegnati in estate nel periodo di alternanza scuola-lavoro sono stati poi tenuti tra il personale degli stessi ristoranti e alberghi, con una paga, fino a settembre. Un sistema virtuoso porta a sviluppare un valore aggiunto che ricade su tutto il settore della ristorazione e in quello alberghiero » . Per avvicinarsi alle richieste del territorio, il Maffioli ha anche inaugurato sul proprio sito internet una sezione dedicata alle offerte di lavoro. Le domande, visibili a tutti, sono incalzanti. «È necessario investire sempre di più nel dialogo con il territorio – sottolinea Zavattiero – solo in questo modo sarà possibile mettere ai margini situazioni non adeguate dal punto di vista contrattuale » .

I DANNI DEL COVID