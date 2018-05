Bar imprigionato dalle impalcature. «Ad aprile ho guadagnato 20 euro»

di Claudia Borsoi

VITTORIO VENETO - Ultima settimana di passione per il. Il suoè da inizio aprilenstallate sul palazzo del Quadrilatero, sede degli uffici comunali, che si affaccia su piazza del Popolo. Il Comune ha deciso, con fondi propri, di ripulire tutte le facciate e sistemare il tetto. Un cantiere che però ha causato unal giovane barista che ha aperto l'attività, al piano terra del palazzo, solo pochi mesi fa.«Annunciatomi con poco preavviso ripercorre Baccichetti , mi era stato detto che questo cantiere sarebbe durato un mese, invece le settimane trascorse sono molte di più. E i disagi sono stati tanti: clienti persi e incassi calati.». Il 22enne di Forcal a fine 2017 aveva deciso di rilevare l'attività. Una sfida importante vista l'età, mossa da coraggio e anche intraprendenza. La partenza non è stata facile: «Ho dovuto crearmi il giro, farmi conoscere» ammette Baccichetti. E poi quando aveva iniziato ad ingranare, il cantiere. Le impalcature hanno occupato l'area in cui il bar aveva i tavoli, tra i portici e piazza del Popolo. I portici sono stati tappati con dei pannelli in legno, oscurando il bar come gli altri negozi qui presenti...